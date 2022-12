Twee dj's Glazen Huis hebben corona en maken Serious Request in isolatie af

In het Glazen Huis zijn dj's Sophie Hijlkema en Rob Janssen positief getest op het coronavirus, zo maakt NPO 3FM dinsdagavond bekend. De twee dj's voelen zich vooralsnog goed en zijn van plan om de actieweek Serious Request af te ronden. Er zullen geen gasten meer worden toegelaten in het Glazen Huis.

Dj Barend van Deelen blijft ook in het huis. Hij testte maandag nog negatief. De drie dj's staan onder toezicht van een huisarts. De twee besmette dj's hebben maandag aangegeven zich goed genoeg te voelen om door te gaan met de actie.

Gasten die deze week nog langskomen bij de glazen radiostudio in Amersfoort, praten via de brievenbus met de dj's. De geplande optredens gaan door en vinden plaats in de buurt van het huis. Bezoekers zijn gewoon welkom op het plein rond de studio.

De drie presentatoren mogen een week lang niet eten. Sinds 2017 was dat wel toegestaan, maar de actie wordt nu weer in de oorspronkelijke vorm uitgevoerd.

Bezoekers kunnen de hele dag langskomen. Vorig jaar kon dat niet vanwege de coronacrisis. NPO 3FM haalt dit jaar geld op voor Het Vergeten Kind. De actie eindigt op Kerstavond.

0:56 Afspelen knop 'Serious Request is meer dan het Glazen Huis'

Eerder

Aanbevolen artikelen