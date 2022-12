Onderzoek rond toekomst publieke omroep behandelt ook machtspositie NPO

Het adviescollege dat van het kabinet de opdracht heeft gekregen om de toekomst van de publieke omroep te onderzoeken, gaat ook gevoelige kwesties onderzoeken. Kamerleden klaagden eerder dat de centrale organisatie NPO te machtig is ten opzichte van de omroepverenigingen. Ook zou de NPO gefixeerd op kijkcijfers zijn. Het adviescollege zal beide kwesties onderzoeken.

Aanvankelijk zou het onderzoek alleen gaan over de eisen waaraan omroepen moeten voldoen. Dat is uitgebreid naar een advies over hoe de publieke omroep er in de toekomst moet uitzien. Daar hadden de PvdA en GroenLinks om verzocht in een door een Kamermeerderheid gesteunde motie.