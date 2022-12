Negen maanden cel geëist voor overval op EO-cameraploeg

Justitie heeft dinsdag negen maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, geëist tegen een achttienjarige Utrechter voor het beroven van een cameraploeg van de Evangelische Omroep (EO). De verdachte, Alal ben G., heeft bekend de camera van de ploeg te hebben afgepakt in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Hij zegt dat het niet de bedoeling was journalisten het werk onmogelijk te maken.

Ben G. reed in april op klaarlichte dag met een bus langs de cameraploeg van het programma Dit is de kwestie, die opnames maakte bij een school. Hij besloot spontaan de overval te plegen. Samen met de andere, minderjarige verdachte bedreigde Ben G. de vier leden van de ploeg met een schroevendraaier. Ook gebruikten ze geweld om de camera mee te nemen.

Een getuige zag het gebeuren en belde de politie. Die reed daarop de bus van Ben G. en zijn medepleger in de wijk Overvecht klem. In de bus vond de politie de camera, een statief en een aantal navigatieapparaten uit auto's.

Kort daarvoor had belangenorganisatie Free Press Unlimited gemeld dat de veiligheid van journalisten in Nederland afneemt. In Utrecht zijn de afgelopen jaren meerdere cameraploegen belaagd en overvallen. De vrees was dat dit opnieuw een aanval op de persvrijheid was.