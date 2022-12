FM-frequentieveiling gaat door, Talpa verliest hoger beroep

De veiling van FM-frequenties moet opnieuw. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag bepaald in hoger beroep. Talpa Network verliest daarmee in ieder geval een van zijn FM-frequenties.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft inmiddels wel een procedure voor een herverdeling van de frequenties via een veiling in gang gezet . Per 1 september 2023 moet de nieuwe verdeling een feit zijn. Adriaansens bepaalde ook dat een bedrijf bij de nieuwe verdeling maximaal drie FM-frequenties mag hebben, waarmee Talpa sowieso een FM-frequentie kwijtraakt. Het verlies van een FM-frequentie betekent het mislopen van miljoenen aan reclame-inkomsten.

Talpa Network laat weten teleurgesteld te zijn in het vonnis van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. "We gaan ons nu volledig richten op de veiling die komen gaat en zien dat met vertrouwen tegemoet", zegt een woordvoerder.

Ook hoofdredacteur Marc Adriani van BNR zegt teleurgesteld te zijn in de uitspraak. Hij stelt dat de zender hard is getroffen door weggevallen reclame-inkomsten in coronatijd. "Maar er zit niets anders op dan weer naar voren te kijken."



Directeur Jan Hoogesteijn van KINK is verheugd dat er een veiling komt. Zijn zender wil een FM-frequentie en begon daarvoor een gang naar de rechter. Die is nu met succes afgerond. “We gaan uit van een open en transparante veiling waarbij het geluid van KINK een eerlijke kans krijgt op distributie via FM."