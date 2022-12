Jeremy Clarkson laat column over Meghan Markle offline halen na kritiek

De Britse krant The Sun heeft de column van Jeremy Clarkson op zijn verzoek offline gehaald. De voormalige Top Gear-presentator heeft op sociale media flinke kritiek gekregen vanwege een column die hij schreef over Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry.

In zijn vrijdag verschenen column in de Britse krant schreef Clarkson dat hij "droomde van de dag waarop Meghan naakt door de straten van elk dorpje in Groot-Brittannië moet lopen, terwijl het volk 'schaam je!' roept en uitwerpselen naar haar gooit".

Volgens de 62-jarige Brit ging het om een "onhandige verwijzing" naar een scène uit Game of Thrones, maar die is heel veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Er zijn volgens BBC News ruim zesduizend klachten over de column binnengekomen bij de Britse mediawaakhond.