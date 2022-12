Ruttes speech met excuses voor slavernijverleden door 391.000 mensen gezien

De toespraak waarin premier Mark Rutte excuses heeft aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden, is maandag door zo'n 391.000 mensen gezien. De finale van het survivalprogramma Expeditie Robinson is maandag door 988.000 tv-kijkers bekeken en staat op de zevende plaats van best bekeken programma's.

Maandagmiddag zapten net geen 400.000 mensen naar de toespraak die Rutte hield in het Nationaal Archief in Den Haag, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Expeditie Robinson 2022, gepresenteerd door Rick Brandsteder en Nicolette Kluijver, is door de 53-jarige meteoroloog Dennis Wilt gewonnen. Wilt was naar eigen zeggen in eerste instantie blij met de overwinning en daarna "heel emotioneel".

Het best bekeken programma van de avond is het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1, dat door zo'n 2,1 miljoen mensen is bekeken. Tussen Kunst en Kitsch trok op dezelfde zender anderhalf miljoen kijkers en staat daarmee op de tweede plaats. Consumentenprogramma Radar, dat door 1,4 miljoen mensen is bekeken, maakt de top drie compleet.

Het best bekeken SBS6-programma is Familie Gillis: Massa is Kassa. Het realityprogramma is door 587.000 mensen gezien en eindigt daarmee op de vijftiende plaats. Het best scorende RTL-programma is het RTL Nieuws van 19.30 uur. Met bijna 1,3 miljoen kijkers is de uitzending op de vierde plaats beland.

Top vijf van maandag 19 december 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.091.000 kijkers

2. Tussen Kunst en Kitsch (NPO1) - 1.480.000 kijkers

3. Radar (NPO1) - 1.386.000 kijkers

4. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.261.000 kijkers

5. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.258.000 kijkers

