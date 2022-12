Dit is de winnaar van het 22e seizoen van Expeditie Robinson

Dennis Wilt heeft het 22e seizoen van Expeditie Robinson gewonnen. De 53-jarige meteoroloog voltooide als snelste de finaleproef, waarbij aan het einde een brandende bal vanaf een afstand in een korf gegooid moest worden om zo vuur te maken.

"Ik had een heel goed gevoel bij die bal. Het voelde goed en ik nam de rust", zei Wilt na de bekendmaking van de winst in de studio. "Helemaal op het laatst is pas door me heen gegaan: je zou wel eens kunnen winnen."