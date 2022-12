NOS 'geschrokken van hoeveelheid meldingen' van grensoverschrijdend gedrag

De inventarisatie naar de hoeveelheid en de inhoud van de meldingen die zijn gedaan over grensoverschrijdend gedrag door medewerkers van NOS Sport, start dinsdag. Dat blijkt uit een intern verzonden mail van de hoofdredactie, die maandag is gedeeld in RTL Boulevard. Het zou om een grote hoeveelheid meldingen gaan.

Medewerkers van NOS Sport zouden maandag van de hoofdredactie een mail hebben ontvangen over de meldingen die zijn gedaan. Daarin staat dat "ze zijn geschrokken van de hoeveelheid meldingen, de inhoud en de impact".

De inventarisatie naar deze meldingen start dinsdag. "Dan kunnen we het hebben over de cultuur op de redactie en het werkklimaat. Daarbij moeten we van de hoofdredactie ook onze eigen rol tegen het licht houden."

Een woordvoerder van meldpunt Mores, waar mensen terechtkunnen als ze te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zegt tegen RTL Boulevard dat "ze niet verrast zijn" over de meldingen. "Gaandeweg is gebleken dat er zo veel mis is", verwijst ze naar de werksfeer bij NOS Sport. "Dit is het topje van de ijsberg."

"Er is jarenlang veel onder het tapijt gemoffeld", verklaart een medewerker in een schriftelijke reactie aan RTL Boulevard. "Sommige mensen zouden wel dertig jaar lang met hun verhaal hebben rondgelopen. Toen de NOS na het nieuws over het grensoverschrijdend gedrag van De Wereld Draait Door-presentator Matthijs van Nieuwkerk het gesprek hierover opende, kwamen de meldingen binnen. Het zou om zowel recente als oudere voorvallen gaan.

De Volkskrant berichtte vorige maand over misstanden bij talkshow De Wereld Draait Door. In het stuk kwamen tientallen oud-medewerkers aan het woord die de giftige werksfeer bij het programma bespraken. In de nasleep van het artikel verbrak Van Nieuwkerk zijn samenwerking met omroep BNNVARA.

