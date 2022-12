Patrick Lodiers vervangt Matthijs van Nieuwkerk in kennisquiz The Connection

Kennisquiz The Connection krijgt een nieuwe presentator. Het tweede seizoen van het BNNVARA-programma wordt gepresenteerd door Patrick Lodiers. Hij is de vervanger van Matthijs van Nieuwkerk, die het eerste seizoen presenteerde.

In The Connection spelen elke aflevering drie bekende Nederlanders tegen elkaar. Zij proberen allemaal de verbinding tussen meerdere antwoorden te vinden. De deelnemers hebben zelf ook allen een connectie. Zo waren er in het eerste seizoen afleveringen met onder anderen cabaretiers, podcastmakers en sportjournalisten.

Van Nieuwkerk verbrak onlangs zijn banden met omroep BNNVARA nadat een artikel in de Volkskrant was verschenen over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Hij liet toen ook weten zijn werk voorlopig neer te leggen.

De presentator zal ook niet te zien zijn in de Top 2000 a gogo. Bij dat programma neemt Herman van der Zandt in elk geval dit jaar de plek van Van Nieuwkerk in.

Het tweede seizoen van The Connection wordt vanaf 4 februari uitgezonden. Het programma stond aanvankelijk gepland voor mei. Maar door het wegvallen van Matthijs Gaat Door in de programmering van februari is in samenspraak met de NPO besloten om het programma naar voren te halen.

