Patricia Paay ziet af van deelname aan roast Famke Louise: 'Voelt niet goed'

Patricia Paay is op het laatste moment toch afgehaakt voor de roast van Famke Louise, die op 16 januari te zien is. De 73-jarige zangeres voelt zich "niet goed" bij het soort grappen dat tijdens The Comedy Central Roast of Famke Louise wordt gemaakt.

Bij een roast is het de bedoeling dat bekende Nederlanders, in deze editie onder anderen rapper Bizzey, model Sylvia Geersen, stylist Maik de Boer en cabaretier Peter Pannekoek, harde grappen maken over de hoofdpersoon van de avond, Famke Louise dus.

"Na lang wikken en wegen heb ik besloten om af te zien van mijn medewerking aan The Roast van Famke Louise", laat Paay weten in een verklaring. "Bij nader inzien ben ik me toch gaan realiseren dat de humor en grappen die logischerwijs in dit format worden gemaakt op dit moment niet goed voelen voor mij."

Paay zegt haar hart te willen volgen en heeft daarom besloten niet meer mee te werken. "Natuurlijk wens ik Famke Louise en de andere roasters enorm veel plezier en draag ik ze vooral een positief en warm hart toe."

Dit is de zesde Nederlandse editie van The Roast, maar Famke Louise is de eerste vrouw die in Nederland geroast wordt. Eerder werden Hans Klok, Ali B, Johnny de Mol, Giel Beelen en Gordon al onder vuur genomen.

