Miljoenen aan reclame-inkomsten op het spel in uitspraak radiofrequenties

De frequenties van radiozenders moeten volgend jaar opnieuw geveild worden, zo werd eerder bepaald. Vooral Talpa Network is daar niet blij mee, want daardoor zal het een FM-frequentie verliezen en dat kan ook gevolgen hebben voor de eventuele overname door RTL. Talpa spande daarom een hoger beroep aan en daarin doet de rechter dinsdag uitspraak.

Talpa Network ging afgelopen zomer samen met BNR, SLAM! en 100% NL in hoger beroep tegen het besluit van de rechter dat FM-vergunningen moeten worden herverdeeld. Aanvankelijk zouden die vergunningen met drie jaar verlengd worden. De zenders stapten daarom naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Talpa Network is eigenaar van Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica. De vier radiozenders spelen een belangrijke rol in de overnameplannen van RTL, want ze hebben alle een FM-frequentie.

Bij het samengaan met RTL kunnen ze op de reclamemarkt een sterk geheel bieden in combinatie met televisie. Bij de inkoop van advertentieruimte combineren bedrijven vaak radio en televisie. Met vier zenders op de FM haalt Talpa jaarlijks vele miljoenen aan reclameomzet binnen, een belangrijke pijler onder de samensmelting met RTL.



De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft nog altijd niet besloten of RTL Talpa Network mag overnemen. Een woordvoerder laat aan NU.nl weten dat de ACM de fusie nog steeds aan het bestuderen is. Mogelijk wil de ACM de uitspraak in het hoger beroep rond de FM-veiling voor commerciële radiozenders afwachten.

Minister wil een veiling

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft inmiddels wel al een procedure voor een herverdeling van de frequenties via een veiling in gang gezet. Per 1 september 2023 moet de nieuwe verdeling een feit zijn.



Adriaansens bepaalde ook dat een bedrijf bij de nieuwe verdeling maximaal drie FM-frequenties mag hebben, waarmee Talpa sowieso een FM-frequentie kwijtraakt. Het verlies van een FM-frequentie betekent het mislopen van miljoenen aan reclame-inkomsten.

Aanbevolen artikelen