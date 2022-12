Ruim 4,4 miljoen mensen in Nederland zien Argentinië wereldkampioen worden

De finale van het WK voetbal tussen Argentinië en Frankrijk is zondag door meer dan 4,4 miljoen mensen in Nederland bekeken. De live-uitzending op NPO1 is daarmee het best bekeken programma van de dag. De wedstrijd trok dus meer kijkers dan Heel Holland Bakt en het NOS Journaal van 20.00 uur.

De aftrap van de WK-finale was om 16.00 uur Nederlandse tijd en de kijkers werden getrakteerd op een geweldige wedstrijd. Na een zinderende slotfase stond het na negentig minuten 2-2, waardoor een verlenging nodig was.

Na een half uur verlenging stond het met 3-3 opnieuw gelijk en volgden penalty's. Argentinië nam de strafschoppen beter en pakte zo zijn derde wereldtitel in de geschiedenis. Sterspeler Lionel Messi voltooide daarmee zijn WK-droom.

Voor de huldiging bleven volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) nog 3,1 miljoen kijkers hangen. Zo'n 3,2 miljoen mensen schakelden om 20.00 uur over naar het NOS Journaal.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt die daarna werd uitgezonden, trok ruim 2,7 miljoen kijkers. Het programma viert dit jaar zijn tienjarig jubileum.

Top vijf van zondag 18 december 1. WK voetbal: Argentinië - Frankrijk (NPO1) - 4.433.000 kijkers

2. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 3.266.000 kijkers

3. WK-huldiging (NPO1) - 3.139.000 kijkers

4. Heel Holland Bakt (NPO1) - 2.748.000 kijkers

5. Isola di Beau (RTL 4) - 1.096.000 kijkers

