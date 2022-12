Suske en Wiske verdwijnen uit eerste krant die de strip publiceerde

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De eerste krant die Suske en Wiske publiceerde, het Vlaamse De Standaard, stopt met de dagelijkse strip over het duo. Daarmee verdwijnen de twee stripfiguren na 77 jaar uit het dagblad, melden Belgische media.

De verhalen van Suske en Wiske verschenen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog elke dag in afleveringen. Ook andere kranten hadden zo'n uiterst populaire vervolgstrip. Het tweetal dook eveneens op in Nederlandse dagbladen. De stripfeuilletons kwamen daarna als album op de markt.

Met de laatste aflevering van het verhaal De Boze Boleet komt er een einde aan een traditie die in 1945 begon in wat toen nog De Nieuwe Standaard was en aanvankelijk Rikki en Wiske heette.