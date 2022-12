NOS onderzoekt grensoverschrijdend gedrag op sportredactie

Delen via E-mail

De NOS doet onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie. Het gaat om vroegere, maar ook om recente voorvallen op de sportredactie. Een externe vertrouwenspersoon inventariseert de voorvallen.

Meerdere meldingen gingen over grensoverschrijdend gedrag bij de sportredactie van de omroep. De NOS wil nu duidelijk krijgen wat de "aard en impact" van het mogelijke grensoverschrijdende gedrag is om te zien welke vervolgstappen er nodig zijn. De omroep zegt de meldingen "zeer serieus" te nemen.

Een woordvoerder van de NOS wil niet spreken van een onderzoek naar de meldingen, maar noemt het een inventarisatie. Om hoeveel meldingen van grensoverschrijdend gedrag het gaat, is niet duidelijk.

De Volkskrant berichtte vorige maand over misstanden bij de talkshow De Wereld Draait Door van Matthijs van Nieuwkerk. In het stuk kwamen tientallen oud-medewerkers aan het woord die de giftige werksfeer bij het programma bespraken. In de nasleep van het artikel verbrak Van Nieuwkerk zijn samenwerking met omroep BNNVARA.