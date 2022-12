Afscheidsconcert van zieke Rob de Nijs trekt 1,2 miljoen kijkers

Het is mooi geweest, het afscheidsconcert van Rob de Nijs, is donderdagavond gezien door ruim 1,2 miljoen mensen op NPO1. Daarmee staat het programma op de derde plek in de lijst van best bekeken programma's van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De Nijs, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, gaf in de Ziggo Dome zijn allerlaatste concert. Op sociale media deelden veel kijkers donderdagavond hoe zij genoten van het afscheidsconcert van de 79-jarige zanger.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was het best bekeken programma van de avond, met bijna 1,9 miljoen kijkers. Het NOS Journaal van 18.00 uur staat met 1,3 miljoen kijkers op de tweede plek.

Kookklunzen, het nieuwe programma van Gordon, verloor flink wat kijkers ten opzichte van vorige week. Het culinaire programma is donderdagavond bekeken door 217.000 mensen, bijna een halvering van het aantal kijkers dat de eerste aflevering trok.

Top vijf van donderdag 15 december NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.895.000 kijkers

NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.328.000 kijkers

Het is mooi geweest (NPO1) - 1.225.000 kijkers

EenVandaag (NPO1) - 1.086.000 kijkers

RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.070.000 kijkers

