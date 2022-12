Han Peekel zelf centraal in uitzending van TV Monument op Eerste Kerstdag

Delen via E-mail

De dinsdag overleden presentator Han Peekel staat op Tweede Kerstdag centraal tijdens een aflevering van zijn programma TV Monument. In het programma staat elke aflevering een invloedrijke televisiepersoonlijkheid of bekend programma centraal.

Rik Felderhof blikt in de speciale aflevering terug op de carrière van de op 75-jarige leeftijd overleden Peekel. Er wordt gebruikgemaakt van niet eerder vertoond materiaal dat Felderhof maakte ter ere van de zeventigste verjaardag van Peekel. De uitzending is om 22.43 uur te zien bij Omroep MAX.

Er staan nog een aantal uitzendingen van TV Monument gepland met Peekel als presentator. Omroep MAX heeft laten weten deze afleveringen na overleg met Peekels familie nog uit te zenden, met gepaste aandacht voor zijn overlijden. Wat er daarna met het programma gebeurt, is nog niet duidelijk.

Dinsdag maakte Peekels dochter bekend dat de presentator was overleden. De Rotterdammer was vooral bekend van tv-programma's als Wordt Vervolgd en TV Monument. In het programma Wordt Vervolgd, dat van 1982 tot 1997 op televisie werd uitgezonden, mochten kinderen hun favoriete stripfiguur nadoen. Peekel overleed tijdens een vakantie op Bali onverwacht aan een hartinfarct.