3,2 miljoen mensen zien WK-wedstrijd Frankrijk en Marokko op tv

De halve finale tussen Frankrijk en Marokko op het WK voetbal is woensdag door 3,2 miljoen mensen bekeken op NPO1. Daarmee staat de wedstrijd in het Al Bayt Stadium op plek één van de top 25 van de best bekeken programma's, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Daarmee vallen de kijkcijfers een stuk hoger uit dan dinsdag, toen iets meer dan 2,4 miljoen mensen zagen hoe Argentinië zich ten koste van Kroatië plaatste voor de WK-finale. De ME moest na het verlies van Marokko in onder meer Amsterdam en Rotterdam ingrijpen.

Frankrijk strijdt zondag om 16.00 uur met Argentinië om de wereldtitel. Marokko speelt een dag eerder tegen Kroatië om de derde plaats.

Ook op de tweede plek van de kijkcijferlijst staat een programma rond het WK voetbal in Qatar. NOS Studio WK 22 werd door 1,8 miljoen mensen bekeken op NPO1. Het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO1 completeert de top drie met 1,5 miljoen kijkers.

Het NOS Journaal van 20.00 uur, dat regelmatig de kijkcijferlijst aanvoert, werd dit keer uitgezonden op NPO2 en staat met 1,1 miljoen kijkers op de zesde plek.

Het best bekeken RTL-programma was het RTL Nieuws van 19.30 uur, dat met 1,1 miljoen kijkers op plek vijf staat. Het best bekeken programma op SBS6 was wederom de talkshow De Oranjewinter, die met 922.000 kijkers op de negende plek staat.

Top 5 van woensdag 14 december WK voetbal Frankrijk-Marokko (NPO1) - 3.159.000 kijkers

Studio WK 22 (NPO1) - 1.757.000 kijkers

NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.471.000 kijkers

EenVandaag (NPO1) - 1.182.000 kijkers

RTL Nieuws (RTL 4) - 1.137.000 kijkers

