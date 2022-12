The Ellen DeGeneres Show-dj Stephen 'tWitch' Boss (40) overleden

Stephen 'tWitch' Boss, vooral bekend als dj in het programma The Ellen DeGeneres Show, is op veertigjarige leeftijd overleden.

Zijn vrouw Allison Holker bevestigt het nieuws aan People, na berichtgeving van TMZ. "Stephen verlichtte elke kamer waar hij binnenstapte", schrijft ze over haar overleden echtgenoot. "Hij was de ruggengraat van onze familie, de beste echtgenoot en vader, en een inspiratie voor zijn fans."

Ze richt zich in de verklaring ook tot Boss zelf: "Stephen, we houden van je, we missen je en ik zal de laatste dans altijd voor jou bewaren."

Holker schrijft niets over de doodsoorzaak. De politie van Los Angeles doet nog onderzoek naar het overlijden van Boss.

Boss leerde zijn vrouw kennen bij So You Think You Can Dance

Boss ging in 2014 aan de slag als dj in de talkshow van DeGeneres. Hij bleef hier werkzaam tot er eerder dit jaar een einde kwam aan het programma. In de latere seizoenen vervulde hij ook de rol van uitvoerend producent.

De dj en danser brak bij het grote publiek al in 2008 door toen hij als tweede eindigde in de Amerikaanse versie van So You Think You Can Dance. Daarna was hij in filmreeksen als Step Up en Magic Mike te zien.

Boss ontmoette Holker bij de opnames van So You Think You Can Dance. Ze trouwden in 2013. Enkele dagen geleden stonden ze beiden nog stil bij hun trouwdag op Instagram. Het stel kreeg samen drie kinderen.

