Ruud de Wild stopt na zes jaar bij KRO-NCRV en verhuist naar PowNed

Ruud de Wild gaat na zes jaar weg bij omroep KRO-NCRV, zo maakt de omroep dinsdag bekend. De radio-dj gaat bezig met zijn persoonlijke ambitie, namelijk het maken van een zesdelige tv-serie. Dat doet hij volgend jaar bij omroep PowNed.

De Wild zal zijn dagelijkse radioprogramma, De Wild in de middag op NPO Radio 2, blijven maken. De show verhuist vanaf volgend jaar mee naar PowNed en blijft te beluisteren op het doordeweekse tijdslot van 16.00 uur tot 19.00 uur.

De Wild maakte meerdere programma's voor KRO-NCRV, zoals de podcast 30 MINUTEN RAUW en de serie Ingelijst. Afgelopen jaar was hij Verteller tijdens KRO-NCRV's The Passion.

Met Diagnose De Wild maakte De Wild voor KRO-NCRV een persoonlijke documentaire over zijn ziekteperiode. De Wild had darmkanker en stopte daardoor tijdelijk met zijn radioprogramma. Inmiddels is de 53-jarige De Wild kankervrij verklaard.