Meldkamers moeten stoppen met automatisch informeren pers bij incidenten

Meldkamers moeten stoppen met het automatisch informeren van media bij bepaalde incidenten, zoals schietpartijen, explosies en verkeersongevallen. Het is in strijd met de wet, schrijft minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.

Het Bestuurlijk Meldkamer Beraad vroeg Veldhuis om advies nadat Ambulancezorg Nederland vragen had gesteld over de alarmering. Er is hierna nog naar een oplossing gezocht, maar het is juridisch niet haalbaar, zegt de minister.