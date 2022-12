Beste Zangers-special levert ruim 1,6 miljoen euro op voor goed doel

Delen via E-mail

De speciale uitzending van Beste Zangers van afgelopen donderdag heeft in totaal ruim 1,6 miljoen euro opgehaald voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Dat heeft de AVROTROS maandag bekendgemaakt.

In het programma riepen presentator Jan Smit en zangers Jaap Reesema, Tabitha, Tania, Henk Poort, Maria Fiselier en Glen Faria de kijkers op om te doneren aan KiKa. Dat werd volgens de omroep massaal gedaan. Tijdens de uitzending was in beeld te zien dat de lijnen korte tijd overbelast waren geraakt.