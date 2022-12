Journalist Ron Fresen en actrice Anniek Pheifer in nieuwe reeks Slimste mens

Het nieuwe seizoen van De slimste mens begint over twee weken met voormalig parlementair verslaggever Ron Fresen, paralympisch kampioene Marlou van Rhijn en actrice Anniek Pheifer als kandidaten. Dat heeft omroep KRO-NCRV maandag bekendgemaakt.

De slimste mens is dit keer voor het eerst op NPO1 te zien. Het programma is nog maar vier in plaats van vijf dagen per week op televisie. De vorige reeks werd gewonnen door cabaretier Jasper van Kuijk.