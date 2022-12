5,6 miljoen mensen zien Oranje via penalty's verliezen van Argentinië

Ruim 5,6 miljoen mensen hebben vrijdagavond via NPO1 gekeken naar de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Argentinië, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Oranje verloor in de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar na een zinderende strijd via penalty's.

Het duel werd minder goed bekeken dan kwartfinales bij recente WK's. De kwartfinale Nederland-Costa Rica op het WK van 2014 werd door 7,4 miljoen mensen bekeken. De kwartfinale van Nederland tegen Brazilië in 2010 trok ook ruim 7 miljoen kijkers.

De kijkcijfers lagen bij de groepswedstrijden van Oranje lager dan meestal het geval is bij grote toernooien waaraan het Nederlands elftal meedoet. Maar volgens SKO zijn de cijfers lastig te vergelijken. Het WK in Qatar vindt in de winter plaats, terwijl tot nu toe alle WK's in de zomer plaatsvonden.

Stichting KijkOnderzoek telt de mensen die via de apps van de NPO en NOS kijken niet mee in de metingen. Daardoor geven de cijfers een vertekend beeld. Zo keken vorige week zaterdag bijna 5 miljoen mensen via NPO1 naar de wedstrijd die Oranje tegen de Verenigde Staten speelde. Via de apps en websites van NPO Start en de NOS kwamen daar nog zo'n 2,2 miljoen kijkers bovenop.

De NOS en NPO hebben nog niet bekendgemaakt hoeveel mensen via de apps naar de kwartfinale van Oranje keken.

Top 5 van vrijdag 9 december 1. Kwartfinale WK Nederland-Argentinië (5,6 miljoen)

2. Voorbeschouwing Nederland-Argentinië (2,9 miljoen)

3. Nabeschouwing Nederland-Argentinië (2,8 miljoen)

4. Kwartfinale WK Brazilië-Kroatië (2,5 miljoen)

5. The Masked Singer (819.000)

