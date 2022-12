Suzan & Freek krijgen Netflix-documentaire: 'Ons leven lijkt wel een film'

Suzan & Freek krijgen een eigen documentaire op de streamingdienst Netflix. De documentaire heet Tussen jou en mij en zal begin volgend jaar te zien zijn.

"'Ons leven lijkt wel een film', zeiden we de afgelopen jaren gekscherend tegen elkaar, en stiekem zijn we dan ook heel trots dat dat nu ook écht het geval is", laat het stel weten. Volgens het zangduo gaat de documentaire over hun leven, hun carrière en de manier waarop ze een "balans proberen te vinden te midden van alle hectiek".