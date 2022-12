Bijna 1,3 miljoen zien special Beste Zangers, Gordon start met 382.000 kijkers

Delen via E-mail

Bijna 1,3 miljoen mensen hebben donderdagavond gekeken naar de KiKa-special van Beste Zangers. In het programma zongen artiesten als Tabitha, Jaap Reesema en Glen Faria duetten en werd geld opgehaald voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). De nieuwe kookshow van Gordon trok een stuk minder kijkers.

De telefoonlijnen die werden geopend in de door Jan Smit gepresenteerde special waren korte tijd overbelast. Onderin beeld stond de melding dat het tijdelijk te druk was aan de telefoon.

Gordon was donderdagavond voor het eerst te zien in de kookshow De Kookklunzen. Het programma wist nipt de top 25 van best bekeken programma's te behalen met 382.000 kijkers. De eerste aflevering kreeg veel kritiek van kijkers. Zij vonden onder meer dat Gordon het programma slecht presenteerde.