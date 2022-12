Jim Bakkum en Jamai Loman eenmalig samen in jury van Op zoek naar...

Jim Bakkum neemt plaats in de jury van Op zoek naar Danny en Sandy, waarin kandidaten strijden om de hoofdrollen in de musical Grease. In de eerste uitzending is Jamai Loman gastjurylid. Bakkum en Loman stonden in 2003 samen in de finale van talentenjacht Idols.

Naast Bakkum, die vijftien jaar terug de rol van Danny vertolkte in Grease, zijn ook zangeres Marlijn Weerdenburg en theatermaker Maurice Wijnen onderdeel van de vaste jury.

De jury heeft dit seizoen overigens weinig macht. De juryleden mogen alleen commentaar leveren en de kijker thuis adviseren. Het publiek bepaalt welke kandidaten doorgaan.

Het programma wordt voor de zesde keer gemaakt. Het is voor het eerst dat er twee hoofdrolspelers worden gezocht. Frits Sissing is opnieuw de presentator van de talentenjacht.

Op zoek naar... is vanaf vrijdag 23 december om 20.25 uur te zien op NPO1.

