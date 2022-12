Politie wist beelden van camera persfotograaf, vakbond NVJ huurt advocaat in

De politie heeft maandagavond bij een huiszoeking in Alblasserdam beelden van een persfotograaf bekeken en deels gewist in opdracht van de rechter-commissaris. Dat bevestigen woordvoerders van de politie en de rechtbank Rotterdam na berichtgeving van RTV Rijnmond . Journalistenvakbond NVJ noemt de gang van zaken "volstrekt tegen de regels" en heeft een advocaat ingehuurd.

Ook de politie bevestigt dat de apparatuur van de fotograaf in opdracht van de rechter-commissaris in beslag is genomen. Dit is tegen de afspraken tussen de politie en de NVJ in gebeurd.