Valerio Zeno keert terug op tv en presenteert Echte Meisjes in de Jungle

Valerio Zeno is de nieuwe presentator van Echte Meisjes in de Jungle, maakte RTL maandag bekend. De presentator keert daarmee terug op tv na zijn vertrek bij BNNVARA in 2018. Ook het realityprogramma zelf maakt een comeback: het is na tien jaar afwezigheid te zien op Videoland.

De 38-jarige Zeno presenteerde eerder onder andere Try Before You Die, Je Zal het Maar Hebben, Proefkonijnen en Over Mijn Lijk bij BNNVARA. Daarvoor was de presentator jaren bij muziekzender TMF te zien.

Aan het nieuwe seizoen van Echte Meisjes in de Jungle doen twaalf realitysterren mee. Onder anderen Gaby Blaaser, Louisa Janssen en Michella Kox zijn te zien. In de jungle hebben zij verschillende opdrachten moeten uitvoeren en tegen elkaar moeten strijden.

Echte Meisjes in de Jungle werd eerder tussen 2011 en 2013 uitgezonden bij RTL. Verschillende bekende vrouwen als Britt Dekker, Pauline Wingelaar en Bibi Breijman zijn na hun deelname aan het programma nog steeds te zien op tv.

