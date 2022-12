Grote rollen voor Paul Groot en Owen Schumacher in Scrooge Live

Paul Groot en Owen Schumacher, onder meer bekend als het duo achter Koefnoen, zijn beiden te zien in Scrooge Live. Dat maakte Omroep MAX maandag bekend. Ook André van Duin en Angela Groothuizen spelen op 11 december mee.

Groot krijgt de titelrol in Scrooge Live, de live-vertolking van de boekklassieker A Christmas Carol van Charles Dickens. Dat verhaal gaat over een botte gierigaard die door verschillende geesten wordt bezocht en langzaam tot inkeer komt.

Scrooge Live werd in 2020 voor het eerst georganiseerd in Dordrecht. Het muziekevenement kan worden gezien als een kerstvariant op The Passion, het live-evenement dat ieder jaar rondom Pasen wordt gehouden. De editie van vorig jaar in Leeuwarden werd door 1,9 miljoen mensen bekeken. De nieuwste editie vindt opnieuw plaats in Dordrecht.