Ron Fresen geniet ervan dat hij weer terug op de radio is

Voormalig NOS-verslaggever Ron Fresen heeft genoten van zijn comeback op de radio. Hij presenteerde zaterdag voor het eerst het radioprogramma Spuigasten op de lokale zender Den Haag FM.

"Was als vanouds leuk dit, heb ervan genoten!", twitterde de 64-jarige politiek journalist. Hij ontving in de uitzending Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij om terug te blikken op het nieuws van de afgelopen week.

Ze hadden het over discriminatie in de Haagse horeca en het optreden van de politie en ME na de overwinningen van het Marokkaanse elftal op het WK voetbal in Qatar. Ook spraken ze over het uitsterven van de ouderwetse Zwarte Piet.