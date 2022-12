WK-wedstrijden van vrijdag niet in top drie kijkcijferlijst

De wedstrijden die vrijdag gespeeld werden bij het WK voetbal in Qatar hebben de hoogste regionen van de top 25 van de best bekeken programma's niet gehaald, meldt Stichting KijkOnderzoek. Geen van de vier wedstrijden is in de top drie beland.

De best bekeken wedstrijd was die tussen Servië en Zwitserland, die door dat laatste land met 3-2 werd gewonnen. Daardoor drongen de Zwitsers door tot de achtste finales van het WK en is Servië uitgeschakeld.

Zo'n 1,3 miljoen mensen bekeken de wedstrijd op NPO1, goed voor de vijfde plek op de kijkcijferlijst. Daarna volgt de wedstrijd tussen Ghana en Uruguay, die de Zuid-Amerikanen met 2-0 wisten te winnen. Ondanks de winst is Uruguay net als Ghana uitgeschakeld. De wedstrijd werd door 1,2 miljoen mensen bekeken op NPO1 en staat daarmee op plek zeven.

De wedstrijd tussen Brazilië en Kameroen haalde nog net de top 25. Zo'n 476.000 kijkers zagen hoe de Afrikanen de titelfavoriet met 1-0 versloegen. Toch liep Kameroen een plek in de volgende ronde mis.

De wedstrijd tussen Portugal en Zuid-Korea, die door dat laatste land met 2-1 werd gewonnen, viel buiten de top 25. Het duel werd door 396.000 mensen bekeken op NPO2. Beide landen gaan door op het WK.

Zo worden kijkcijfers nu nog gemeten De Stichting KijkOnderzoek meet dagelijks hoeveel mensen er naar een programma kijken, bijvoorbeeld van de wedstrijden van het Nederlands elftal. Dat gebeurt al jaren via een zogenoemd kijkkastje dat in 1.250 huishoudens staat. In deze huishoudens wonen ongeveer 2.800 mensen. Het kastje registreert het geluid van de televisie. Zo wordt duidelijk wie wat keek. Het kastje kan ook meten naar welk programma een gezinslid kijkt, want iedereen heeft een eigen knop.

Het is al jaren 'geheim' wie zo'n kijkkastje heeft. De methode heeft haar nadelen, want er wordt alleen gemeten wie er op het tv-toestel naar lineaire (geprogrammeerde) tv kijkt. Kijkt iemand bijvoorbeeld via de NOS-app naar de verrichtingen van Oranje, dan wordt dat nu nog niet gemeten. Wel wordt uitgesteld kijken in het onderzoek meegenomen, ofwel: wie keek er achteraf naar een programma?

Ook kijken naar Oranje in openbare ruimtes meet het huidige kijkonderzoek niet. SKO meet dat op basis van een steekproef.

Het kijkonderzoek gaat net als de luistercijfers op de schop. Vanaf komend jaar wordt een nieuw kijkonderzoek geïntroduceerd waarvan ook een app die mensen bij zich dragen onderdeel is, naast de kijkkastjes. Het gaat om een appmeter die geluidssignalen ontvangt.

Het nieuwe luisteronderzoek begint al op 1 januari volgend jaar, voor het nieuwe kijkonderzoek is nog geen startdatum vastgesteld. Het streven is ergens in 2023.

Aanbevolen artikelen