Omroepen praten volgende week over aanpassen journalistieke code NPO

Racismecoördinator Rabin Baldewsingh heeft de NPO vrijdag opgeroepen de eigen journalistieke code aan te passen. Hij doet die oproep naar aanleiding van het recente rapport van NPO-ombudsman Margo Smit over Ongehoord Nederland. Het College van Omroepen buigt zich volgende week over het verzoek.

Ombudsman Smit behandelt in haar rapport de honderden klachten die zijn binnengekomen naar aanleiding van een item van Ongehoord Nieuws in september. In dat item is een compilatie te zien van internetfilmpjes van zwarte mensen die zonder enige context witte mensen in elkaar slaan. Uit onderzoek van Pointer bleek dat in geen van de gevallen sprake was van bewezen racistische motieven, zoals de omroep wel claimde. Op basis van de journalistieke code kon de ombudsman niet toetsen of dit item racistisch was.