Gordon weer in Nederland voor tv-klussen: 'Maar Dubai is nu mijn thuis'

We hebben hem een tijdje niet op tv gezien, maar vanaf donderdag is Gordon terug op SBS6 met het culinaire programma De Kookklunzen. Inmiddels woont de presentator in Dubai en reist hij voor de opnames naar Nederland. Als het aan Gordon ligt, blijft hij dat nog een lange tijd zo doen.

De Kookklunzen was vorig jaar ook al te zien, maar toen eenmalig en met Richard Groenendijk als presentator. Vanwege zijn theatershow moest de komiek deze reeks overslaan, dus werd Gordon gevraagd.

"Ik moest er wel even over nadenken", vertelt de presentator aan NU.nl. Gordon belt vanuit de zonnige Malediven, waar hij vakantie viert. "Ik was een beetje sceptisch. Dat het in een villa werd opgenomen, vond ik wat ongemakkelijk. Maar de locatie is nu verhuisd naar een studio. En toen ik merkte hoe enthousiast en gemotiveerd de deelnemers zijn, was ik helemaal verkocht."

Gordon moest voor de opnames zijn nieuwe woonplaats Dubai tijdelijk verlaten voor Nederland. De presentator verhuisde dit jaar naar het emiraat en heeft het er enorm naar zijn zin. "Dubai zie ik nu als mijn thuis. Ik ben er al helemaal gesetteld, blij en gelukkig."

In De Kookklunzen moeten teams van drie personen die nauwelijks kookervaring hebben een driegangenmaaltijd bereiden. Kerst- én sterrenwaardig. Ze worden begeleid door Herman den Blijker of een andere sterrenchef, maar die chefs mogen alleen aanwijzingen via gebaren op een scherm en beperkte vocale aanwijzingen geven. Met tussentijdse opdrachten kunnen de kandidaten kort wat extra spreektijd voor hun chef winnen.

'Ik ben vooral de vrolijke noot en storende factor'

Gordon heeft dankzij zijn koksopleiding en zijn restaurant Blushing veel culinaire ervaring, maar staat zelf niet achter het fornuis. "Af en toe doe ik wat snijtechnieken voor. Maar ik ben in het programma vooral de vrolijke noot en de storende factor, haha. Ik probeer de boel een beetje op te ruien. En ik mag tussendoor ook proeven van de gerechten."

Dat is niet zonder risico, want de deelnemers hebben van koken écht geen kaas gegeten. "Van tevoren moeten kandidaten een kleine kooktest doen, zoals een pannenkoek bakken. Er was iemand die melk en bloem in een koekenpan deed en gewoon begon te roeren, haha. Ongelofelijk. Een paar uur later toveren ze plots een sterrengerecht op tafel. Dat kan je je in het begin écht niet voorstellen."

Als het aan de presentator ligt, krijgt De Kookklunzen een vervolg. "Mijn contract bij Talpa loopt nog zeker een jaar, dus dat lijkt me leuk. Tegen veel dingen zeg ik nee, omdat het niet bij me past. Maar ik ben erg blij met de programma's die ik nu maak. Van Down the Road (waarin Gordon een roadtrip maakt met jongeren met het downsyndroom, red.) komt in januari een nieuwe reeks. Dat programma is zo mooi om te doen. Ik wil het tot het einde der dagen blijven maken. En er komen nog twee leuke formats aan die ik wil doen."

'In Dubai ben ik lekker anoniem'

Gordons agenda loopt dus aardig vol, maar in Dubai kan de presentator goed ontspannen. "Als ik in Nederland ben, is het hysterie. Je weet dat mensen met je op de foto willen en je stiekem filmen. Ik heb dat 35 jaar met heel veel plezier gedaan, maar de rest van mijn leven wil ik op een andere manier indelen. En dat gaat me goed af. In Dubai ben ik lekker anoniem, dat is me zo veel waard."

Met Kerst zit Gordon in elk geval in Dubai. "Ik moet je zeggen dat ik nog niet zo bezig ben met de kerstdagen, ik weet nog niet wat ik ga doen. De kerstboom is al wel in huis, die ga ik deze week opzetten als ik weer thuis ben. Het kerstgevoel opwekken in Dubai is gelukkig niet zo moeilijk: overal staan kerstbomen en is het gezellig versierd."

De Kookklunzen is vanaf donderdag 8 december om 20.30 uur te zien op SBS6.

