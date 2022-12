Deze eeuw keken er niet eerder zo weinig mensen naar Oranje op een WK

Een dieptepunt in kijkcijfers: dinsdag keken er 3,8 miljoen mensen hoe het Nederlands Elftal de ploeg van Qatar versloeg. Nog niet eerder keken deze eeuw er zo weinig mensen naar de groepsduels van Oranje op een eindtoernooi als nu tijdens het Wereld Kampioenschap in Qatar.

Ver voor de Nederlandse ploeg van Louis van Gaal maar één stap op het veld had gezet, werd al opgeroepen tot een boycot van dit WK. De mensenrechtenschendingen in Qatar en de honderden doden die bij de opbouw van de stadia vielen, leidden wereldwijd tot woede. Mediabureau GroupM analyseerde de kijkcijfers van Stichting KijkOnderzoek vanaf 2000 tot nu en trekt de conclusie: tot nu toe kijken er ook echt minder mensen naar de voetbalwedstrijden.

Bij miljoenen kijkers spreken van 'slechts' een aantal kijkers moet uiteraard in perspectief worden gezien. Het NOS Journaal van 20.00 uur trekt op dagen waarop er geen WK op televisie is rond de 2 miljoen kijkers en is dan het best bekeken. Maar traditiegetrouw kijken er heel veel mensen tegelijk naar wedstrijden van Oranje en dit WK is daar een duidelijke daling te zien.

Waarom er slechts 3,8 miljoen mensen naar de derde groepswedstrijd van Oranje keken, is moeilijk te beantwoorden. "Het lijkt een combinatie van het tijdstip (16.00 uur 's middags, red.) en de onaantrekkelijkheid van de wedstrijd. Mogelijk speelt het tumult rond het WK en het feit dat Nederland tegen Qatar zelf speelde ook mee", zegt mediaspecialist Jim Leeuw van GroupM.

Toen Nederland tijdens het WK in 2010 in Zuid-Afrika ook middagwedstrijden speelde werden die ook minder dan gemiddeld bekeken. Op maandag 14 juni 2010 keken er om half twee 's middags bijvoorbeeld ook 'slechts' 4,2 miljoen mensen naar de openingswedstrijd tegen Denemarken. De wedstrijd daarna tegen Japan op hetzelfde tijdstip trok meer kijkers: 5,7 miljoen. Dat duel werd op zaterdag gespeeld.

De kijkcijfers van Oranjewedstrijden tijdens de WK's sinds 2010 WK 2010 Nederland - Denemarken: 4,2 miljoen kijkers

WK 2010 Nederland - Japan: 5,7 miljoen kijkers

WK 2010 Nederland - Kameroen: 7,2 miljoen kijkers

WK 2014 Nederland - Spanje: 7,2 miljoen kijkers

WK 2014 Nederland - Australië: 7,9 miljoen kijkers

WK 2014 Nederland - Chili: 8.1 miljoen kijkers

WK 2022 Nederland - Senegal: 4,3 miljoen kijkers

WK 2022 Nederland - Ecuador: 4,4 miljoen kijkers

WK 2022 Nederland - Qatar: 3,8 miljoen kijkers

Meer mensen kijken naarmate Oranje verder komt

Volgens Leeuw zou het kunnen dat er meer mensen gaan kijken naarmate Oranje verder komt in het toernooi. "Dat wijzen de kijkcijfers van 2010 ook uit. De wedstrijden Nederland-Slowakije en Nederland-Brazilie werden op een doordeweekse dag om 16.00 uur gespeeld en toch door respectievelijk 6 en 7 miljoen mensen bekeken."

Een vergelijking tussen de verschillende WK's en EK's wijst uit dat het aantal kijkers tussen 2000 en 2014 redelijk stabiel was. De toernooien waarin Nederland verder kwamen, trok gemiddeld meer kijkers. "Het EK van 2020 werd al wel significant minder goed bekeken met gemiddeld slechts 5,5 miljoen kijkers, terwijl het tijdstip en de dagen hier wel gunstig waren. COVID-19 en lockdowns speelde misschien mee en het was toen ook zeven jaar geleden dat Nederland meedeed aan een eindtoernooi."

Leeuw ziet het aantal kijkers dit WK nog wel aantrekken. "Van de wedstrijd zaterdag tegen de Verenigde Staten verwacht ik nog niet zoveel. Komt er een kwartfinale tegen Argentinië dan is dat gewoon weer goed voor 6 à 7 miljoen kijkers."

Opvallend, volgens GroupM: het aantal zestigplussers dat naar het WK 2022 kijkt in absolute getallen is gelijk aan voorgaande edities. "Het zijn de jongeren die het af laten weten. Vooral mensen van 40 jaar en jonger kijken minder naar dit WK. En voetbalfans kijken in steeds kleinere groepen."

Oranje speelt zaterdag om 16.00 uur tegen de Verenigde Staten in de hoop een plek te bemachtigen in de kwartfinales. Die wedstrijd is via NPO1 live te kijken. Het grote kijkevenement in de Johan Cruijff ArenA gaat niet door: er waren niet genoeg mensen geïnteresseerd.

