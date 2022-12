Vermeend slachtoffer Danny de Munk moet verhaal doen in de rechtbank

Delen via E-mail

De vrouw die Danny de Munk heeft beschuldigd van verkrachting moet in het openbaar gehoord worden. De rechtbank in Amsterdam heeft een verzoek daartoe van de zanger toegewezen.

Een strafrechtelijk onderzoek naar De Munk is vorige maand vroegtijdig beëindigd wegens gebrek aan bewijs. De zanger wil de vrouw nu laten horen in het kader van een ander onderzoek. Hij wil van het vermeende slachtoffer horen wat er volgens haar is gebeurd.