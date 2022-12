Eva Jinek begrijpt Van Nieuwkerk niet: 'Zelf schreeuw ik nooit'

Eva Jinek heeft totaal geen begrip voor het gedrag dat Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door heeft laten zien. De RTL 4-presentatrice, die ook al jarenlang haar eigen talkshow heeft, werd vanochtend op Qmusic gevraagd of ze enige "compassie" heeft voor haar collega-presentator.

Radio-dj Mattie van der Valk stelde de vraag over Matthijs van Nieuwkerk aan Jinek omdat zij in een vergelijkbare positie zit door haar talkshow Jinek. "Jij kent dingen als de jacht naar kijkcijfers, de ambitie om een geweldig televisieprogramma te maken. Jij bent bekend met het feit dat het jouw kop is die op het hakblok ligt. Is er iets van compassie richting Matthijs?"

Valk trok daarbij een vergelijking met de wereld van sterrenkoks en profvoetbal, waar de sfeer ook hard kan zijn. Daarbij benadrukte hij dat hij het gedrag van Van Nieuwkerk, die bij zijn talkshow jarenlang een angstcultuur in stand hield door onder andere tegen zijn medewerkers te schreeuwen, niet wil goedpraten.

Jinek kon zich totaal niet vinden in de acties van haar collega-presentator. "Omdat het wat mij betreft ook niet werkt. Ik geloof daar gewoon niet in. Uiteindelijk moet je met jezelf in bed liggen 's avonds. Daar is geen tv-camera bij, er is geen cv dat naast je ligt. Jij ligt met jezelf in bed. Dit is wie jij bent als er niet iemand zit te kijken."

De 44-jarige presentatrice zei verder: "Het is een in- en intriest, naar verhaal. Hoe je het ook wendt of keert. Dat straalt af op de hele televisie." Jinek vertelt dat zij door de situatie ook is gaan reflecteren. "Zodra je zoiets leest, ga je onherroepelijk naar jezelf kijken: hoe heb ik het gedaan, hoe zou ik het doen, wat heb ik tegen mensen gezegd? Natuurlijk doe je dat. Dat is een menselijke reflex. Maar ik heb dat nooit gedaan. Ik heb nog nooit tegen iemand geschreeuwd."

Jinek zegt "altijd leuke ervaringen" te hebben gehad bij De Wereld Draait Door. Over een mogelijke terugkomst van haar collega zegt zij: "Ik weet niet hoe hij er nu over denkt of hoe hij zich voelt. Ik weet ook niet wat de route daarvoor zou zijn. Ik ben in principe een mens dat gelooft in wederopstanding en terugkomen. Dat is wel mijn uitgangspunt. Ik weet niet of iemand dat zelf wil, of iemand dat kan."

