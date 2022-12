Radio 2 neemt maatregelen om veilig stemmen bij Top 2000 te garanderen

Delen via E-mail

Mensen die dit jaar op de Top 2000 van NPO Radio 2 willen stemmen, moeten hun stem extra bevestigen per mail. De organisatie heeft deze verificatiestap ingebouwd om eventuele manipulatie te voorkomen.

Het is niet de eerste keer dat stemmers hun Top 2000-lijst moeten verifiëren. De organisatie haalde deze extra stap eerder juist weg om het stemmen zo laagdrempelig mogelijk te maken. "We hebben ervoor gekozen om de verificatiestap terug te brengen", zegt NPO Radio 2-zendermanager Peter de Vries. Volgens hem moet de organisatie op dit moment "extra opletten".

Eind oktober werd de verkiezing voor de NS Publieksprijs stilgelegd omdat er op grote schaal gemanipuleerd was bij het stemmen. De organisatie voerde na de eerste problemen nog een verificatiestap in. Maar omdat de uitslag onzeker was, werd de volledige verkiezing afgeblazen.