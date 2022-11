CNN gaat deel personeel ontslaan vanwege bezuinigingen

Delen via E-mail

Werknemers van CNN zijn woensdag ingelicht dat de nieuwszender een deel van zijn personeel gaat ontslaan. In oktober werd bekend dat het bedrijf moet bezuinigen.

De mensen van wie afscheid wordt genomen, worden donderdag via een (online) gesprek geïnformeerd. Dat blijkt uit een memo van topman Chris Licht in handen van persbureau Reuters. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend.