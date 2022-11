NPO-ombudsman: Ongehoord Nederland schendt journalistieke code nog steeds

Ongehoord Nederland schendt de journalistieke code van de NPO nog steeds op diverse punten, blijkt uit het tweede rapport dat ombudsman Margo Smit heeft geschreven over de omroep van Arnold Karskens. De kritiek richt zich op onder meer de betrouwbaarheid, doordat er aantoonbaar onjuiste informatie wordt verspreid.

De ombudsman kreeg ook opvallend veel klachten over items van Ongehoord Nederland met een racistische of discriminerende inhoud.

Zo stelden veel klagers dat een item van het programma Ongehoord Nieuws racistisch en discriminerend was. Maar hiervoor is geen kader binnen de journalistieke code van de NPO, constateert de ombudsman. In dat geval kan dus niet worden beoordeeld of er punten uit de code zijn geschonden.

Er kwamen bijna tweeduizend klachten over de omroep binnen bij de ombudsman, voornamelijk naar aanleiding van één specifiek item in een van de uitzendingen. Daarin was een collectie video's te zien waarin zwarte mensen - in onbekende landen, met onbekende aanleidingen - witte mensen schoppen of slaan.

Onderzoeksplatform Pointer onderzocht de beelden en constateerde dat in geen van de gevallen bewijs was gevonden voor "antiwit racisme", waarover het programma wel nadrukkelijke sprak.

Ongehoord Nederland noemt het rapport van de ombudsman "in veel gevallen eenzijdig, niet aantoonbaar en subjectief". "Bij ons opinieprogramma is volgens ons geen sprake van, zoals zij stelt, 'een patroon van onjuiste informatie' of het schenden van de journalistieke code."

Ongehoord Nederland kan vergunning kwijtraken

Het rapport wordt overhandigd aan de NPO. Dit zou kunnen leiden tot een derde sanctie. Hier zal de NPO op een later moment op terugkomen.

Op dit moment is de publieke omroep in beraad over een mogelijke tweede financiële sanctie voor Ongehoord Nederland. Het nieuwe rapport heeft hier geen invloed op. De tweede sanctie kan worden opgelegd omdat de NPO eerder concludeerde dat de omroep niet voldoende bereid is om samen te werken binnen het omroepbestel.

Bij een definitieve tweede sanctie kan staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) de vergunning van Ongehoord Nederland intrekken. Dat betekent dat de omroep geen plek meer krijgt in het tv- en radiolandschap van de publieke omroep.

De eerste sanctie werd in juli opgelegd na een rapport van de ombudsman. Daarin stelde Smit klagers die vonden dat de omroep in zijn programma's aantoonbaar onjuiste informatie verspreidt in het gelijk.

Eerder

Aanbevolen artikelen