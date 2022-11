Paul de Leeuw maakt eindejaarstalkshow samen met personen met een beperking

Delen via E-mail

Paul de Leeuw presenteert vanaf 19 december vijf dagen lang een talkshow die met en door personen met een beperking is gemaakt. Het programma met de naam Knoop & de Leeuw zal op NPO1 te zien zijn, maakt de NTR woensdag bekend.

Zowel voor als achter de schermen spelen personen met een beperking een rol. De Leeuw laat in een verklaring weten uit te kijken naar de opnames. "Een langgekoesterde droom gaat in vervulling met deze speciale show voor iedereen en door iedereen, met of zonder handicap."