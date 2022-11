Herman van der Zandt vervangt Matthijs van Nieuwkerk in Top 2000 a gogo

Delen via E-mail

Het jaarlijkse muziekprogramma Top 2000 a gogo gaat door, meldt de NTR dinsdagavond. Eerder werd bekend dat de van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde Matthijs van Nieuwkerk de presentatie dit jaar niet op zich neemt. Herman van der Zandt is te zien als vervangende presentator, samen met muziekkenner Leo Blokhuis.

"De NTR heeft mij gevraagd om voor één keer gastheer te zijn van dit geliefde programma.", aldus Van der Zandt, ook bekend van de quiz Met het Mes op Tafel. "Dat kan ik moeilijk naast me neerleggen. Het Top 2000-café is voor mij bekend terrein. Ik heb een brede muzieksmaak, maar ben toch ook vooral een kind van de jaren tachtig. Samen met Leo en de redactie wil ik er een geweldige jaarafsluiting van maken."

Ook verschijnen er nieuwe afleveringen van Top 2000: Untold Stories, waarin Blokhuis mini-documentaires brengt over bekende bands en artiesten. Deze waren al eerder te zien in Top 2000 a gogo. Blokhuis presenteert daarnaast op 24 december Top 2000: De Opening, waarin hij vooruitblikt op de jaarlijkse hitlijst.

De Volkskrant publiceerde in november een reconstructie waaruit het grensoverschrijdende gedrag van de presentator bleek. De krant sprak met ruim vijftig voormalige medewerkers van De Wereld Draait Door.

Van Nieuwkerk liet maandagmiddag weten dat hij vertrekt bij zijn werkgever BNNVARA. Voor die zender maakte hij recent programma's als Chansons en Matthijs Gaat Door. Voor de NTR werkte hij op freelance basis. Het is nog niet bekend of de presentator hier op latere termijn wel terugkeert.

De NPO heeft aangekondigd onderzoek te doen naar de misstanden achter de schermen bij de populaire talkshow, die in 2020 tot een einde kwam. Het gaat om een extern uitgevoerd en onafhankelijk onderzoek. Hierbij wordt gekeken wat er precies is gebeurd, welke signalen er zijn geweest en wat er met de signalen is gedaan.