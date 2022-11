BNNVARA betuigt spijt aan oud-medewerkers De Wereld Draait Door

De directie van BNNVARA heeft in een mail excuses aangeboden aan de ruim driehonderd mensen die de afgelopen vijftien jaar aan het programma De Wereld De Door hebben gewerkt. Dat heeft een woordvoerder van de omroep bevestigd na berichtgeving van Villamedia.

De excuses van Suzanne Kunzeler, directeur content, en Lonneke van der Zee, algemeen directeur, stonden in een mail die vorige week naar alle medewerkers is gestuurd.

BNNVARA meldde donderdag al dat iedereen die bij het programma heeft gewerkt is uitgenodigd om te praten over hun ervaringen. Oud-medewerkers kunnen gezamenlijk of individueel met de directie in gesprek. "Net waar men behoefte aan heeft", aldus de woordvoerder. De omroep doet geen uitspraken over de reacties die deze mail heeft teweeggebracht, meldt een woordvoerder maandag.