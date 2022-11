SBS zendt dit jaar met Kerst geen beelden uit van knapperend haardvuur

Het knapperende haardvuur keert komende Kerst niet terug op SBS6. Er worden andere specials uitgezonden tijdens de feestdagen.

Vorig jaar was op Eerste Kerstdag vier uur lang een haardvuur te zien op de zender. Talpa-directeur Marco Louwerens kwam met het idee. "In Scandinavië is dat een keer een hele dag gedaan, ik vond het een fantastisch idee", zei hij destijds in De Telegraaf. "Een beetje ingestoken door corona. Als je iets samen kunt vieren, doe het dan. Beetje slap ouwehoeren, spelletjes doen, vuurtje op de achtergrond. Sympathiek, even écht aandacht voor elkaar. En niet meer dan dat."