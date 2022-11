Minister wil regels voor radio veranderen: Talpa verliest mogelijk frequentie

Talpa Network verliest mogelijk één van de radiofrequenties nu minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) de regels wil veranderen. Bedrijven mogen straks nog maximaal drie FM-frequenties hebben. Talpa heeft er nu vier. Helemaal zeker is het nog niet: er loopt nog een bezwaar van Talpa bij de rechter.

Talpa Network is momenteel in gesprek met RTL om te fuseren. Die fusie is nog altijd niet rond, omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geen toestemming heeft gegeven. Eerder werd gedacht dat de concurrentiewaakhond in oktober al uitspraak zou doen, nu lijkt er voor het einde van het jaar duidelijkheid te gaan komen. Alle RTL-zenders, SBS6, SBS9, Net5 en Veronica en eerder genoemde radiozenders zouden dan onder één bedrijf komen te vallen. De mogelijke fusie wordt zwaar bekritiseerd door adverteerders, televisieproducenten en concurrerende media.