BBC-journalist opgepakt bij protesten in China tegen coronabeleid

Tijdens een straatprotest tegen het Chinese coronabeleid in de stad Shanghai is de Britse BBC-journalist Edward Lawrence opgepakt. Volgens de Britse publieke omroep werd hij door de politie geslagen en geschopt. Na een paar uur vast te hebben gezeten, is Lawrence vrijgelaten.

"De BBC is uiterst bezorgd over de behandeling van onze journalist Ed Lawrence, die werd gearresteerd en geboeid toen hij verslag deed van de protesten in Shanghai", aldus een verklaring van de Britse publieke omroep. "Hij werd enkele uren vastgehouden voordat hij werd vrijgelaten. Tijdens zijn arrestatie is hij door de politie geslagen en geschopt. Dit gebeurde terwijl hij aan het werk was als geaccrediteerd journalist."

In een via Twitter verspreide video is te zien hoe Lawrence door een viertal politieagenten tegen de grond wordt gewerkt en in de boeien wordt geslagen. Op een andere video loopt hij in handboeien voorbij, begeleid door twee agenten. Te horen is hoe hij in het Engels roept: "Bel onmiddellijk het consulaat!"

De BBC zegt dat de Chinese autoriteiten geen officiële verklaring hebben gegeven voor de arrestatie. Ook hebben ze geen excuses aangeboden. Bij de vrijlating van Lawrence werd gezegd dat hij voor zijn eigen bestwil was gearresteerd. Volgens de autoriteiten bestond het risico dat de journalist in de menigte waarin hij verslag deed een coronabesmetting kon oplopen. De BBC zegt dat geen geloofwaardige verklaring te vinden.

Zeldzame protesten in meerdere Chinese steden

In meerdere Chinese steden zijn mensen zondag de straat opgegaan in een zeldzame protestgolf. Onder meer in Shanghai, Peking en Wuhan protesteren mensen tegen het coronabeleid en roepen ze zelfs op tot het vertrek van president Xi Jinping. De politie greep in en volgens getuigen zijn veel mensen opgepakt.

Aanleiding voor de protesten is een brand in de stad Ürümqi in de provincie Xinjiang waarbij donderdag tien doden vielen. Volgens de demonstranten konden zij vanwege een strenge lockdown niet aan de vlammen ontkomen.

In het flatgebouw zouden niet alleen deuren zijn vergrendeld vanwege de maatregelen, ook zouden reddingswerkers het gebouw moeilijk hebben kunnen bereiken door hekken die waren geplaatst vanwege de lockdown. Sommige slachtoffers zouden uit angst de coronaregels te overtreden hun woning niet direct hebben durven verlaten. In Ürümqi mogen bewoners al honderd dagen praktisch de deur niet uit.

Zaterdag waren herdenkingen voor de slachtoffers georganiseerd in steden door het hele land. Onder andere in Shanghai mondde dat uit in protesten. Op video's die via sociale media werden gedeeld, is te zien dat een groep demonstranten "weg met de Communistische Partij en weg met president Xi Jinping" scandeert. Zondag gingen mensen opnieuw de straat op in veel steden, waaronder Shanghai, Peking, Wuhan, Guangzhou, Xi'an en Chongqing.

Eerder

Aanbevolen artikelen