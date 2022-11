Even tot hier trekt anderhalf miljoen kijkers ondanks later uitzendtijdstip

Het satirische programma Even tot hier wist zaterdagavond ondanks het latere uitzendtijdstip anderhalf miljoen kijkers te trekken. De NPO1-show van Niels van der Laan en Jeroen Woe was vanwege de WK-wedstrijd Argentinië-Mexico pas tegen 23.00 uur te zien in plaats van 21.30 uur.

Even tot hier was het op drie na best bekeken programma van de dag. Alleen de WK-wedstrijden Argentinië-Mexico (2 miljoen) en Frankrijk-Denemarken (bijna 1,6 miljoen) en het WK Journaal (bijna 1,6 miljoen) scoorden beter.

Op primetime was Sterren op het Doek op NPO2 het best bekeken alternatief. Het Omroep MAX-programma, waarin zaterdag Rob Kemps te gast was, trok 919.000 kijkers. RTL 4 bereikte met respectievelijk The Big Show met Ruben Nicolai en Vriendenloterij Miljonairs 709.000 en 737.000 kijkers.

Top vijf van zaterdag 26 november 1. Argentinië-Mexico (NPO1) - 2.004.000 kijkers

2. Frankrijk-Denemarken (NPO1)- 1.596.000 kijkers

3. WK Journaal (NPO1) - 1.584.000 kijkers

4. Even tot hier (NPO1) - 1.527.000 kijkers

5. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO2) - 1.405.000 kijkers

