Ranking the Stars komt definitief niet terug bij BNNVARA

Ranking the Stars keert definitief niet terug bij BNNVARA. "Voor de duidelijkheid: ook niet met een andere presentator dan Paul de Leeuw", schrijft de omroep vrijdag in een verklaring.

Paul de Leeuw vertelde begin november in een interview met SBS dat al werd nagedacht over kandidaten. BNNVARA liet daarop weten dat De Leeuws uitspraak wat voorbarig was.

"De afgelopen maanden is uitvoerig onderzocht of een nieuw seizoen kon worden gemaakt. Maar dan in een andere opzet, die aansluit bij de thema's die BNNVARA belangrijk vindt. Uiteindelijk zijn we daar inhoudelijk niet uitgekomen", schrijft de omroep. Productiebedrijf Medialane laat weten het "natuurlijk jammer" te vinden dat BNNVARA niet verder wil met het programma.

BNNVARA beklemtoont dat het De Leeuw en de productiemaatschappij "vrij staat om het programma voor een andere omroep te gaan maken".

Ranking the Stars is al bijna vijftien jaar op televisie. In het programma rangschikken BN'ers elkaar aan de hand van allerlei vragen. In 2019 verhuisde het programma van BNNVARA naar RTL nadat De Leeuw de overstap naar de commerciële omroep had gemaakt. RTL maakte onlangs bekend niet langer door te gaan met de show.

Voormalig SBS-zenderbaas Tina Nijkamp suggereerde eerder deze week dat de quiz vol grappen over en ten koste van anderen niet meer kan sinds de onthullingen rond De Wereld Draait Door. De Volkskrant meldde op basis van gesprekken met zeventig DWDD-redacteuren dat presentator Matthijs van Nieuwkerk medewerkers van het BNNVARA-programma kleineerde. Na het artikel in de Volkskrant heeft Van Nieuwkerk de samenwerking met BNNVARA verbroken.

