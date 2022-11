Matthijs van Nieuwkerk werkt mee aan onderzoek NPO naar DWDD

Matthijs van Nieuwkerk werkt mee aan het onderzoek dat de NPO laat uitvoeren naar de werkomstandigheden bij het programma De Wereld Draait Door. Het onderzoek van de publieke omroep wordt deels overgedragen aan een commissie.

Het NPO-onderzoek richt zich op de vraag welke signalen over misstanden er zijn geweest en wat er met die signalen is gebeurd. Er was flinke kritiek op het feit dat de publieke omroep zelf het onderzoek leidt. De onafhankelijkheid van het onderzoek zou hiermee in het geding komen.