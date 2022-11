Dolf Jansen presenteert Comedy Central-roast Famke Louise

Dolf Jansen gaat The Roast of Famke Louise presenteren. De cabaretier is aangesteld als Roast Master, zo heeft Comedy Central vrijdag bekendgemaakt.

Ook tv-persoonlijkheid Patricia Paay en cabaretier Rayen Panday gaan de 23-jarige artieste roasten. Naar verwachting is ook Peter Pannekoek erbij. Hij was vorige week te zien in het aankondigingsfilmpje van de roast, die op 16 januari wordt uitgezonden.

Famke Louise is de zesde Nederlandse hoofdgast van het programma. Eerder kregen Hans Klok, Ali B, Gordon, Giel Beelen en Johnny de Mol er op komische wijze van langs.

Aanbevolen artikelen