Verzetsman Anton de Kom krijgt gedenksteen in Amsterdam

De Surinaamse schrijver, activist en verzetsman Anton de Kom heeft een gedenksteen gekregen in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. De Surinaamse ambassadeur Rajendre Khargi onthulde de steen donderdag. Hij deed dat in het bijzijn van onder anderen de dochter van De Kom, minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

De Kom leefde van 1898 tot 1945 en schreef in 1934 het boek Wij slaven van Suriname. Dat boek geldt als een belangrijke aanklacht tegen racisme, uitbuiting en koloniale overheersing. Het verscheen opnieuw in 2020. Vooral voor Surinamers is De Kom nog steeds een grote held.

In de Tweede Wereldoorlog verzette hij zich in Nederland tegen de nazi's. Hij stierf in april 1945 in het Duitse concentratiekamp Sandbostel.

Sinds twee jaar maakt De Kom deel uit van de Canon van Nederland. Dat is een lijst van belangrijke gebeurtenissen, personen en voorwerpen uit de geschiedenis. Ook staat er een standbeeld van hem in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost.

Halsema: 'De Kom krijgt literaire eer die hem absoluut toekomt'

Volgens Halsema krijgt De Kom met de gedenksteen nu ook de literaire eer "die hem nog ontbrak, maar hem absoluut toekomt".

In zijn werk verzette De Kom zich tegen het zogenoemde superioriteitsdenken. Dat is het idee dat de ene groep zichzelf meer waard vindt dan een andere groep.

"Dat erfgoed van Anton de Kom kan Amsterdam zich niet toe-eigenen, maar wel hartstochtelijk omarmen. Door hem hier eer te bewijzen, door zijn werk te blijven lezen en vooral door alle vormen van superioriteitsdenken te blijven bestrijden", aldus Halsema.

Beroemde schrijvers als Joost van den Vondel, P.C. Hooft, Hella S. Haasse, Johan Huizinga, Multatuli en Willem Frederik Hermans hebben in De Nieuwe Kerk hun graf of ook een gedenksteen.

